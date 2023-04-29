Евролига оштрафовала Уэйда Болдуина за неуважение к судейской бригаде

Защитник « » был удален во время второго матча серии плей-офф против « » (74:86, 1-1).

После игры Евролига оштрафовала Болдуина на 1500 евро «за совершение действий, демонстрирующих неуважение к судейской бригаде».

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