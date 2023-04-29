Евролига оштрафовала Уэйда Болдуина за неуважение к судейской бригаде
Защитник «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин был удален во время второго матча серии плей-офф Евролиги против «Монако» (74:86, 1-1).
После игры Евролига оштрафовала Болдуина на 1500 евро «за совершение действий, демонстрирующих неуважение к судейской бригаде».
По словам баскетболиста, судьи неправильно интерпретировали его жесты.
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