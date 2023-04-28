Главный тренер « » заявил, что победитель Западной конференции по итогам регулярки нормально воспринимает статус андердога в серии с « », который стал 4-м.

«Мы не обижаемся на то, что нас не считают фаворитом в паре с «Финиксом». Мы знаем, что из себя представляем. Мы знаем, на что способны.

Любая команда, которая по ходу сезона заполучила , будет восприниматься иначе», – заявил Мэлоун.

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