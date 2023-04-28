Майкл Мэлоун: «Мы не обижаемся на то, что нас не считают фаворитом в паре с «Финиксом»

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун заявил, что победитель Западной конференции по итогам регулярки нормально воспринимает статус андердога в серии с «Финиксом», который стал 4-м.

«Мы не обижаемся на то, что нас не считают фаворитом в паре с «Финиксом». Мы знаем, что из себя представляем. Мы знаем, на что способны.

Любая команда, которая по ходу сезона заполучила Кевина Дюрэнта, будет восприниматься иначе», – заявил Мэлоун.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArizonaCactus
Ответ antony18
Денвер станет чемпионом в этом году
А если не станет?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thoughtfulduck
Наблюдая за всеми этими комментариями, складывается впечатление, что все боятся Дюранта больше, чем любого кандидата на МВП.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
Ответ antony18
Денвер станет чемпионом в этом году
Есть сомнения!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikeABLG
Ответ antony18
Денвер станет чемпионом в этом году
Нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий