ЦСКА представил сюжет о выезде в Краснодар

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Московский ЦСКА представил сюжет о двух выездных матчах в Краснодаре против «Локомотива-Кубань» в рамках 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

После двух встреч в Москве серия переехала в Краснодар со счетом 1-1.

В четверг «Локо» вышел вперед в серии, обыграв армейцев со счетом 84:81. В субботу ЦСКА восстановил равенство в противостоянии (79:73, 2-2).

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий