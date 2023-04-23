ЦСКА представил сюжет о выезде в Краснодар

Московский ЦСКА представил сюжет о двух выездных матчах в Краснодаре против «Локомотива-Кубань» в рамках 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ.

После двух встреч в Москве серия переехала в Краснодар со счетом 1-1.

В четверг «Локо» вышел вперед в серии, обыграв армейцев со счетом 84:81. В субботу ЦСКА восстановил равенство в противостоянии (79:73, 2-2).

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»