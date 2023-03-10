Адвокат: «Шон Кемп стрелял в людей, которые украли у него смартфон»

Представитель легенды НБА Шона Кемпа Скотт Боутмен выпустил заявление касательно инцидента, в котором накануне фигурировал его клиент. Бывший игрок был арестован после того, как поучаствовал в перестрелке возле торгового центра Tacoma Mall.

«Во вторник вечером автомобиль Шона Кемпа взломали, из него украли несколько вещей, в том числе iPhone. В четверг господин Кемп определил, что украденный у него iPhone находится в машине, припаркованной у торгового центра Tacoma Mall. Когда господин Кемп приблизился к машине, чтобы изъять украденную у него собственность, лица, находящиеся внутри машины, выстрелили в господина Кемпа, в результате чего ему пришлось тоже открыть огонь в рамках самозащиты. Это вовсе не была стрельба на дороге, как сообщалось ранее. Действия господина Кемпа были вполне разумны и юридически обоснованы. Господин Кемп встретился с представителями правоохранительных органов, чтобы помочь им в этом деле. Господин Кемп нанял адвокатов Аарона Кивиата и Тима Лира, чтобы они помогли ему оправдаться по всем предъявленным обвинениям», – говорится в заявлении.

Кемп – 6-кратный участник Матча всех звезд НБА. Он провел в лиге 14 сезонов, в том числе 8 за «Сиэтл», который выбрал его под 17-м номером на драфте 1989 года.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться