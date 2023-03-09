Шона Кемпа арестовали за стрельбу из автомобиля
Прославленный игрок НБА Шон Кемп в среду был арестован и заключен в тюрьму округа Пирс, штат Вашингтон, в связи со стрельбой из автомобиля.
Полиция Такомы сообщила, что ссора между пассажирами двух автомобилей возле торгового центра Tacoma Mall утром в среду обернулась стрельбой. Пострадавших нет, одна из машин с места происшествия скрылась.
Пистолет, из которого велась стрельба, изъят, ведется расследование.
Кемп – 6-кратный участник Матча всех звезд НБА. Он провел в лиге 14 сезонов, в том числе 8 за «Сиэтл», который выбрал его под 17-м номером на драфте 1989 года.
Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться
Мазафакер старой школы.. исповедует принцип "достал пистолет - стреляй".)