Шона Кемпа арестовали за стрельбу из автомобиля

Прославленный игрок НБА Шон Кемп в среду был арестован и заключен в тюрьму округа Пирс, штат Вашингтон, в связи со стрельбой из автомобиля.

Полиция Такомы сообщила, что ссора между пассажирами двух автомобилей возле торгового центра Tacoma Mall утром в среду обернулась стрельбой. Пострадавших нет, одна из машин с места происшествия скрылась.

Пистолет, из которого велась стрельба, изъят, ведется расследование.

Кемп – 6-кратный участник Матча всех звезд НБА. Он провел в лиге 14 сезонов, в том числе 8 за « », который выбрал его под 17-м номером на драфте 1989 года.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться