Шона Кемпа арестовали за стрельбу из автомобиля

Теги происшествия Сиэтл НБА Шон Кемп Баскетбол

Прославленный игрок НБА Шон Кемп в среду был арестован и заключен в тюрьму округа Пирс, штат Вашингтон, в связи со стрельбой из автомобиля.

Полиция Такомы сообщила, что ссора между пассажирами двух автомобилей возле торгового центра Tacoma Mall утром в среду обернулась стрельбой. Пострадавших нет, одна из машин с места происшествия скрылась.

Пистолет, из которого велась стрельба, изъят, ведется расследование.

Кемп – 6-кратный участник Матча всех звезд НБА. Он провел в лиге 14 сезонов, в том числе 8 за «Сиэтл», который выбрал его под 17-м номером на драфте 1989 года.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

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6 комментариев

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чсв уолла
Увидел новости про Джа и решил показать молодняку, кто такой настоящий гангстер
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Tony_Ti_Borshagoffka
позже выяснилось , что за рулём второй машины , был Джа Морант )))
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Jazzzz
GTA "Straight Outta Compton" стайл
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Daishi
https://www.youtube.com/watch?v=EyV91WMSjUk

Мазафакер старой школы.. исповедует принцип "достал пистолет - стреляй".)
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Борчуган
Отстреливался же)
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Дмитрий Кутузов
Старый дурак 🤦
+1
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