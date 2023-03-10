Шон Кемп был освобожден после инцидента со стрельбой, обвинения сняты

Бывшая звезда «Сиэтла» будет освобожден, обвинения в совершении преступления сняты.

В заявлении полицейского управления Такомы говорится, что действия Кемпа были расценены как самооборона, и ему не будут предъявлены обвинения. Баскетболист был освобожден из тюрьмы в 13:00 по тихоокеанскому времени в четверг, согласно регистрационным записям округа Пирс.

Ранее злоумышленники взломали машину бывшего игрока и похитили его имущество, но Кемпу удалось установить местонахождение подозреваемых. При попытке изъять украденное имущество игроку пришлось открыть огонь с целью самозащиты.

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