Шон Кемп был освобожден после инцидента со стрельбой, обвинения сняты

Теги происшествия НБА Шон Кемп Баскетбол

Бывшая звезда «Сиэтла» Шон Кемп будет освобожден, обвинения в совершении преступления сняты.

В заявлении полицейского управления Такомы говорится, что действия Кемпа были расценены как самооборона, и ему не будут предъявлены обвинения. Баскетболист был освобожден из тюрьмы в 13:00 по тихоокеанскому времени в четверг, согласно регистрационным записям округа Пирс.

Ранее злоумышленники взломали машину бывшего игрока НБА и похитили его имущество, но Кемпу удалось установить местонахождение подозреваемых. При попытке изъять украденное имущество игроку пришлось открыть огонь с целью самозащиты.

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2 комментария

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Максим Максимов
А то ,что у него был ствол никого не смущает
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banderos
По описанию больше тянет на самосуд, чем на самооборону, хотя...
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