Руководитель команды Западной конференции: «Единственный способ для Дончича форсировать обмен – это опустить руки, как Бен Симмонс»

Анонимный руководитель команды Западной конференции считает, что cценарий с обменом звездного разыгрывающего « » Луки Донича маловероятен.

«Маверикс» не пойдут на такое, и все это знают. Просто не может быть. Единственный способ для форсировать обмен – это опустить руки, как это сделал , а все, кто хоть что-то знает о Луке, понимают, что он на это не пойдет. Это просто невозможно.

Любой, кто говорит, что «Даллас» собирается обменять его, не смотрит на факты или выдает желаемое за действительное. Зачем его обменивать? Он подписан до 2027 года. Это не проблема еще на пару лет. Это просто реальность, так устроено Коллективное соглашение», – приводит слова руководителя Heavy.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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