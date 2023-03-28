«Джордан не разговаривает с Баркли из-за критики». Джей Уильямс не согласен, что современные игроки слишком чувствительные

Теги Майкл Джордан НБА Чарльз Баркли Джей Уильямс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс возразил Чарльзу Баркли, который обвиняет современных игроков в чрезмерной чувствительности к критике.

«Я люблю Чака. Но когда я слышу, как он называет наше поколение игроков «чувствительными», мне хочется ему возразить. Величайший игрок всех времен Майкл Джордан, который выигрывал в любой ситуации, который был крепче гвоздей, не разговаривает с Чарльзом Баркли из-за критики по поводу его работы в качестве владельца клуба.

Возможно, все игроки всех поколений восприимчивы к критике и используют ее для мотивации?» – отметился Уильямс.

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