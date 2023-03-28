«Джордан не разговаривает с Баркли из-за критики». Джей Уильямс не согласен, что современные игроки слишком чувствительные

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс возразил , который обвиняет современных игроков в чрезмерной чувствительности к критике.

«Я люблю Чака. Но когда я слышу, как он называет наше поколение игроков «чувствительными», мне хочется ему возразить. Величайший игрок всех времен , который выигрывал в любой ситуации, который был крепче гвоздей, не разговаривает с Чарльзом Баркли из-за критики по поводу его работы в качестве владельца клуба.

Возможно, все игроки всех поколений восприимчивы к критике и используют ее для мотивации?» – отметился Уильямс.

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана