Яннис Адетокумбо стал лидером «Милуоки» по количеству проведенных матчей

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо вышел на 1-е место в истории клуба по количеству проведенных матчей.

Встреча с «Торонто» (118:111) стала для грека 712-й в форме «Бакс», что позволило ему превзойти рекорд Джуниора Бриджмана.

В воскресенье на счету Адетокумбо 22 очка, 13 подборов и 10 передач при 9 из 9 с игры.

«Милуоки» выбрал Янниса под 15-м номером на драфте-2013.

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6 комментариев

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Misson
Ответ Артем Андреев
Лучший со времён Джаббара, Так-то.
Так и есть. Только Джаббар выбрал по итогу Лейкерс, а Яннис (как я думаю) до конца будет играть за Милуоки и стнет величайшим игроком Милуоки всех времен.
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xamer 9
Ответ Артем Андреев
Лучший со времён Джаббара, Так-то.
В общем то, если грек принесёт ещё чемпионство, то он будет успешнее Карима в Милуоки.
Да и, наверное, даже если не будет больше гаек все равно с оленями будет ассоциировать Яннис спустя годы, а не Джаббар
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+1
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mike I.
Обалдеть, 10 лет уже...
+2
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Артем Андреев
Ответ Misson
Яннис, конечно, лучший выбор Милуоки за много-много лет, человек, который изменил франшизу.
Лучший со времён Джаббара, Так-то.
+4
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+4
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Misson
Яннис, конечно, лучший выбор Милуоки за много-много лет, человек, который изменил франшизу.
+8
0
+8
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iglusis
Неплохой процент с игры
+1
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