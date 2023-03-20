Лидер «Милуоки» вышел на 1-е место в истории клуба по количеству проведенных матчей.

Встреча с «Торонто» (118:111) стала для грека 712-й в форме «Бакс», что позволило ему превзойти рекорд Джуниора Бриджмана.

В воскресенье на счету Адетокумбо 22 очка, 13 подборов и 10 передач при 9 из 9 с игры.

« » выбрал Янниса под 15-м номером на драфте-2013.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич