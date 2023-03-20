Яннис Адетокумбо стал лидером «Милуоки» по количеству проведенных матчей
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо вышел на 1-е место в истории клуба по количеству проведенных матчей.
Встреча с «Торонто» (118:111) стала для грека 712-й в форме «Бакс», что позволило ему превзойти рекорд Джуниора Бриджмана.
В воскресенье на счету Адетокумбо 22 очка, 13 подборов и 10 передач при 9 из 9 с игры.
«Милуоки» выбрал Янниса под 15-м номером на драфте-2013.
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Да и, наверное, даже если не будет больше гаек все равно с оленями будет ассоциировать Яннис спустя годы, а не Джаббар