«Денвер» в четверг выиграл у « » в гостях со счетом 119:100, благодаря чему прервал серию из четырех поражений.

«Наггетс» гарантировали себе победу в Северно-Западном дивизионе и стали второй командой сезона , которая точно сыграет в плей-офф-2023.

Ранее участие в плей-офф обеспечил себе лидер регулярного чемпионата (47-23) « ».

Серия из четырех поражений стала худшей в сезоне для лидирующего на Западе « ».

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