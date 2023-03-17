«Денвер» прервал серию поражений и стал 2-й командой сезона НБА, которая обеспечила себе участие в плей-офф
«Денвер» в четверг выиграл у «Детройта» в гостях со счетом 119:100, благодаря чему прервал серию из четырех поражений.
«Наггетс» гарантировали себе победу в Северно-Западном дивизионе и стали второй командой сезона НБА, которая точно сыграет в плей-офф-2023.
Ранее участие в плей-офф обеспечил себе лидер регулярного чемпионата (47-23) «Милуоки».
Серия из четырех поражений стала худшей в сезоне для лидирующего на Западе «Денвера».
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