Евгений Пашутин – о победе над «Енисеем»: «В важный момент все проявили характер и бились вместе»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин считает, что оборона сыграла ключевую роль в победе над «Енисеем» (79:78).

«Хочу поздравить команду и болельщиков с победой! Мы готовились к игре с красноярцами.

В первые две четверти не смогли ответить физически на подборах, опаздывали на заслонах. В третьей четверти стали лучше контролировать подбор и агрессивнее играть на мяче, у ребят загорелись глаза. В заключительной четверти, за исключением броска Уорнера, соперник смог набрать только 10 очков за 10 минут. В такой концовке это хороший показатель защиты.

Мы стремимся к такой игре в защите на протяжении всего матча. Самое главное, что в важный момент все проявили характер и бились вместе», – сказал тренер в послематчевом интервью.

«Парма» идет на первой строчке в группе «Б» с результатом 14-15.

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