Евгений Пашутин: «Хочу поблагодарить болельщиков за энергию. Мы на правильном пути»

Главный тренер «Пармы» прокомментировал победу над «Самарой» (72:67).

«Хочу поблагодарить болельщиков за энергию. Сегодня мы намного лучше играли в защите, использовали более широкую ротацию. Был момент, когда мы создали комфортное преимущество, но не смогли его удержать. Тем не менее, мы на правильном пути. Сейчас основная задача — восстановиться и настроиться на такую же энергичную игру с «Енисеем», – заключил тренер.

«Парма» идет на первой строчке в группе «Б» с результатом 13-15.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл