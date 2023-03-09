Евгений Пашутин: «Хочу поблагодарить болельщиков за энергию. Мы на правильном пути»

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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Самарой» (72:67).

«Хочу поблагодарить болельщиков за энергию. Сегодня мы намного лучше играли в защите, использовали более широкую ротацию. Был момент, когда мы создали комфортное преимущество, но не смогли его удержать. Тем не менее, мы на правильном пути. Сейчас основная задача — восстановиться и настроиться на такую же энергичную игру с «Енисеем», – заключил тренер.

«Парма» идет на первой строчке в группе «Б» с результатом 13-15.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

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