Джейлен Браун: «Я немного устал от маски»

Звездный форвард « » рассказал об ощущениях от игры в защитной маске.

«Честно говоря, я немного устал от маски. Я знаю, что она выглядит круто. Но иногда в ней трудно дышать. Порой она ограничивает зрение в зависимости от освещения и глубины восприятия.

Но вы не хотите ничего этого слышать, это что-то вроде отговорок. Выходи каждый вечер и делай все, что можешь», – пояснил Браун.

Ранее у баскетболиста был диагностирован перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника во время борьбы за подбор.

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