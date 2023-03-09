Джейлен Браун: «Я немного устал от маски»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун рассказал об ощущениях от игры в защитной маске.

«Честно говоря, я немного устал от маски. Я знаю, что она выглядит круто. Но иногда в ней трудно дышать. Порой она ограничивает зрение в зависимости от освещения и глубины восприятия.

Но вы не хотите ничего этого слышать, это что-то вроде отговорок. Выходи каждый вечер и делай все, что можешь», – пояснил Браун.

Ранее у баскетболиста был диагностирован перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника Джейсона Тейтума во время борьбы за подбор.

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3 комментария

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Лютик
Ну а что поделать. Здоровье надо беречь…
+1
0
+1
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dev0
Ответ xamer 9
Сейчас будет нытьё в комментариях про то, что он зарабатывает миллионы и должен страдать. Но ведь его просто спросили, и он ответил, что ему некомфортно в маске.
Не будет
+2
0
+2
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xamer 9
Сейчас будет нытьё в комментариях про то, что он зарабатывает миллионы и должен страдать. Но ведь его просто спросили, и он ответил, что ему некомфортно в маске.
+1
-2
-1
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