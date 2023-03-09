Джейлен Браун: «Я немного устал от маски»
Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун рассказал об ощущениях от игры в защитной маске.
«Честно говоря, я немного устал от маски. Я знаю, что она выглядит круто. Но иногда в ней трудно дышать. Порой она ограничивает зрение в зависимости от освещения и глубины восприятия.
Но вы не хотите ничего этого слышать, это что-то вроде отговорок. Выходи каждый вечер и делай все, что можешь», – пояснил Браун.
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