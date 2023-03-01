МРТ не выявила серьезного повреждения запястья у Де’Аарона Фокса

МРТ-обследование не выявило серьезного повреждения запястья у разыгрывающего « » Де’Аарона Фокса, сообщает Sacramento Bee.

Игрок может вернуться в строй уже в пятничном домашнем матче против «Клипперс» или в субботу, когда «Кингз» будут принимать «Миннесоту».

Вчера Фокс пропустил гостевую встречу с «Оклахомой» (123:117) из-за болей в левом запястье.

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