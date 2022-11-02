Де’Аарон Фокс избежал серьезной травмы, пропустит матч с «Хит»

Разыгрывающий Де’Аарон Фокс избежал серьезной травмы колена, пишет инсайдер Шэмс Чарания.

Баскетболист покинул площадку в начале второй четверти воскресного матча против «Шарлотт» (115:108). Он столкнулся с центровым соперника Ником Ричардсом.

МРТ-обследование диагностировало у Фокса ушиб кости. Структурных повреждений выявлено не было.

Разыгрывающий пропустит матч против «Майами» в среду, но должен вернуться на площадку в ближайшее время.

На старте нынешнего сезона Фокс набирает 24,5 очка, 4,8 передачи и 6 подборов в среднем за матч. «Кингз» имеют показатели 2-4.

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