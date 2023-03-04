Форвард « » в пятницу вышел на 13-е место по набранным очкам в истории НБА.

Дюрэнт обошел легенду лиги (26 710 очков) благодаря попаданию в первой четверти.

На счету Кевина теперь 26 727 очков. 12-ю позицию занимает прославленный центровой (26 946 очков).

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА