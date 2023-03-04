Кевин Дюрэнт обошел Оскара Робертсона и стал 13-м по набранным очкам в НБА

Теги Чикаго Финикс видео Кевин Дюрэнт Хаким Оладжувон Оскар Робертсон Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт в пятницу вышел на 13-е место по набранным очкам в истории НБА.

Дюрэнт обошел легенду лиги Оскара Робертсона (26 710 очков) благодаря попаданию в первой четверти. 

На счету Кевина теперь 26 727 очков. 12-ю позицию занимает прославленный центровой Хаким Оладжувон (26 946 очков).

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1 комментарий

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Nightyork97
Батек, еще фирменно завис со своим средним.
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