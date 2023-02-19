Кубок Италии. Финал. «Брешия» обыграла «Виртус» и выиграла свой первый титул
«Брешия» впервые в истории клуба выиграла Кубок Италии, победив в финале турнира «Виртус» со счетом 84:76.
Финал
Виртус — Брешия – 76:84 (16:17, 14:23, 21:21, 25:23)
ВИРТУС: Белинелли (24), Мики (10 + 8 подборов), Хэкетт (10).
БРЕШИЯ: Делла Валле (26 + 6 передач), Петручелли (13).
20 февраля. 0.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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