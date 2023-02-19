Кубок Италии. Финал. «Брешия» обыграла «Виртус» и выиграла свой первый титул

Теги результаты Виртус Кубок Италии Брешия Баскетбол

«Брешия» впервые в истории клуба выиграла Кубок Италии, победив в финале турнира «Виртус» со счетом 84:76.

Кубок Италии

Финал

Виртус — Брешия – 76:84  (16:17, 14:23, 21:21, 25:23)

ВИРТУС: Белинелли (24), Мики (10 + 8 подборов), Хэкетт (10).

БРЕШИЯ: Делла Валле (26 + 6 передач), Петручелли (13).

20 февраля. 0.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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