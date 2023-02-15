«Кливленд» подписал Дэнни Грина

Теги переходы Кливленд НБА Дэнни Грин Баскетбол

«Кливленд» официально объявил о подписании контракта с форвардом Дэнни Грином (35 лет, 198 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Несколько дней назад «Хьюстон» выкупил контракт Грина, которого он приобрел в результате обмена с «Мемфисом» перед дедлайном.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, «Кавальерс» договорились с Грином о контракте на один год с зарплатой 2 миллиона долларов.

Грин был выбран «Кливлендом» под 46-м номером на драфте-2009, провел за эту команду 20 матчей и был отчислен в начале своего второго сезона в лиге.

Защитник является трехкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио», «Торонто» и «Лейкерс».

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5 комментариев

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Даши Жапов
Ответ Дэннис Молинарев
Что в Сперз, что в Торонто. Вы не в теме?
здесь-то причём Кавай?
0
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0
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Дэннис Молинарев
Ответ kolyan#15
Каваю?
Что в Сперз, что в Торонто. Вы не в теме?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
erkin_312
Дедушка на скамейку то, что нужно молодым, Дэнни вернулся туда, где начинал
+1
0
+1
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kolyan#15
Ответ Дэннис Молинарев
Ну в подлизывании Каваю у Дэнни опыт большой, справится
Каваю?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дэннис Молинарев
Ну в подлизывании Каваю у Дэнни опыт большой, справится
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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