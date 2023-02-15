«Кливленд» подписал Дэнни Грина

« » официально объявил о подписании контракта с форвардом (35 лет, 198 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Несколько дней назад «Хьюстон» выкупил контракт Грина, которого он приобрел в результате обмена с «Мемфисом» перед дедлайном.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, «Кавальерс» договорились с Грином о контракте на один год с зарплатой 2 миллиона долларов.

Грин был выбран «Кливлендом» под 46-м номером на драфте-2009, провел за эту команду 20 матчей и был отчислен в начале своего второго сезона в лиге.

Защитник является трехкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио», «Торонто» и «Лейкерс».

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