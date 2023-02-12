Матч NCAA завершился невероятным победным броском под сирену

Теги видео NCAA Баскетбол

Матч чемпионата NCAA между университетами Портленд Стэйт и Северная Аризона завершился невероятной концовкой.

При счете 86:84 в пользу Портленд Стэйт за 5,9 секунды до конца игрок побеждающей команды смазал с линии штрафных. Северная Аризона подобрала мяч, перешла на сторону соперника, и Лайам Лойд трехочковым попаданием под сирену вывел свою команду вперед (87:86).

Однако арбитры решили вернуть 0,4 секунды и дать Портленд Стэйт возможность провести ответную атаку. Айзейя Джонсон в борьбе с двумя игроками Северной Аризоны сумел поймать передачу Хантера Вудса через всю площадку и отправить мяч в кольцо в одно касание.

Видеоповтор подтвердил, что игрок успел совершить бросок до сирены. Портленд Стэйт одержал победу со счетом 88:87.

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11 комментариев

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Эксперты по баскетболу, а это нормально, что отсчет времени начался не с передачи, а с ловли Джонсона? Так и должно быть по правилам? Иначе там законы физики немного нарушаются, мяч должен был лететь на скорости выше 500 км/ч, чтоб можно было успеть.
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F1amberg
в итоге 21й номер за 0.4 секунды превратился из героя в артигероя
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fda2000
Что-то мне говорит что касание было больше 4 десятых, но не засчитать такое было бы преступлением )
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Андрей Федоров
Ответ Сергей Орлов
Карма. Нечего скакать как козлики и радоваться раньше времени.
так почему раньше то? время вышло, его потом вернули просто
+1
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Сергей Орлов
Карма. Нечего скакать как козлики и радоваться раньше времени.
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Printezis1990
это бредятка, он не успел выбросить , если посмотреть на замедленном повторе он касается мяча аж дважды, прежде чем выбросить , это явно не в одно касание )
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circassian*
Завидую чернейшей завистью американским студентам. Большинство из них так и не станет профспортсменами, но какие же потрясающие эмоции и впечатления они сохранят на всю жизнь...
У нас был захудалый спортзалишка с отбитыми стенами, где из зрителей, если даже постараться, поместилось бы человек 10 стоя.
+6
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+5
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Эдмонд
Где-то я уже это видел)
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medooo
в футбольной ветке бы выложили скрины, а не видео 😂
+3
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chitago
Анбливбл!!
+3
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+3
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Dimassss6
удивительно и классно
+4
0
+4
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