Матч NCAA завершился невероятным победным броском под сирену

Матч чемпионата между университетами Портленд Стэйт и Северная Аризона завершился невероятной концовкой.

При счете 86:84 в пользу Портленд Стэйт за 5,9 секунды до конца игрок побеждающей команды смазал с линии штрафных. Северная Аризона подобрала мяч, перешла на сторону соперника, и Лайам Лойд трехочковым попаданием под сирену вывел свою команду вперед (87:86).

Однако арбитры решили вернуть 0,4 секунды и дать Портленд Стэйт возможность провести ответную атаку. Айзейя Джонсон в борьбе с двумя игроками Северной Аризоны сумел поймать передачу Хантера Вудса через всю площадку и отправить мяч в кольцо в одно касание.

Видеоповтор подтвердил, что игрок успел совершить бросок до сирены. Портленд Стэйт одержал победу со счетом 88:87.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки