Нестор Дячок получил предложение от команды NCAA

Российский форвард Нестор Дячок (21 год, 201 см) получил предложение от команды университета Айдахо Стэйт, которая выступает в первом дивизионе NCAA.

Сейчас Дячок играет в чемпионате среди младших колледжей NJCAA за команду колледжа Каспер. Там его показатели составляют 10,7 очка, 5,8 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», переход еще не гарантирован, так как игрок может в любой момент принять предложение, а университет может в любой момент его отменить. Отмечается, что Дячок может получить другие предложения от более сильных программ NCAA.

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