Лаури Маркканен повторил показатели Карла Мэлоуна и Донована Митчелла

Форвард «Юты» Лаури Маркканен в победном матче против « » (131:114) набрал 49 очков, сделал 8 подборов, реализовал 15 из 27 с игры и 13 из 13 с линии штрафных.

Маркканен стал третьим игроком «Джаз» с 1990 года, добившимся таких показателей (или лучше) в одном матче. До него это удавалось только легенде клуба и , который в 2022 году перешел в «Кливленд».

49 очков стали для финского форварда личным рекордом карьеры.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом