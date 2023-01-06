Лаури Маркканен повторил показатели Карла Мэлоуна и Донована Митчелла
Форвард «Юты» Лаури Маркканен в победном матче против «Хьюстона» (131:114) набрал 49 очков, сделал 8 подборов, реализовал 15 из 27 с игры и 13 из 13 с линии штрафных.
Маркканен стал третьим игроком «Джаз» с 1990 года, добившимся таких показателей (или лучше) в одном матче. До него это удавалось только легенде клуба Карлу Мэлоуну и Доновану Митчеллу, который в 2022 году перешел в «Кливленд».
49 очков стали для финского форварда личным рекордом карьеры.
Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом
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