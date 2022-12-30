Дрю Гуден: «Кавальерс» 2007 года – худшая из команд, которые Леброн выводил в финальную серию»
Бывший игрок НБА Дрю Гуден согласился, что «Кавальерс» 2007 года были самой слабой командой, которую Леброн Джеймс выводил в финальную серию НБА.
«Я думаю, что те, кто так говорит, в чем-то правы.
Я не скажу, что мы были бездарной командой, но хочу отметить, насколько талантливым был Леброн Джеймс в том возрасте. Нужно отдать должное этому человеку за то, чего он добился», – сказал Гуден.
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Помню, что просто клацал каналами, искал футбол какой-то.
И попал на матч Кавальерс-Пистонс сезона 2006-2007.
Он просто брал подбор на своем щите и бежал самолично набирать очки в быстром отрыве. Его не могли остановить.
Леброн набрал тогда 48+9+7, выиграв супер напряженный матч и навсегда влюбил меня в нба.
С тех пор, футбол больше никогда не был у меня в приоритете)
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Милуоки Бакс - 48 побед. Торонто Рэпторс - 55,5 побед. Это так Милуоки "гораздо выше Торонто котировались на Востоке"? 🤡👍🏼
Давай-ка начни с изучения обычной матчасти и только потом уже приступай к дискуссиям)
У Айверсона была топовая защитная команда, которая на своей стороне отрабатывали за Аллена, у Ховарда охапка снайперов решала не меньше самого Дуайта
Хорош позориться, Алекс
Кто был в Торонто по мимо Кавая? среднячок Лаури?
Там Кавай чисто в соло затащил
Кавай в 2019 вообще не просто вывел в финал а привел к чемпионству далеко не звездный состав Торонто