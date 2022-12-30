Дрю Гуден: «Кавальерс» 2007 года – худшая из команд, которые Леброн выводил в финальную серию»

Бывший игрок НБА Дрю Гуден согласился, что «Кавальерс» 2007 года были самой слабой командой, которую выводил в финальную серию НБА.

«Я думаю, что те, кто так говорит, в чем-то правы.

Я не скажу, что мы были бездарной командой, но хочу отметить, насколько талантливым был Леброн Джеймс в том возрасте. Нужно отдать должное этому человеку за то, чего он добился», – сказал Гуден.

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