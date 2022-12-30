Дрю Гуден: «Кавальерс» 2007 года – худшая из команд, которые Леброн выводил в финальную серию»

Теги Кливленд Дрю Гуден Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Дрю Гуден согласился, что «Кавальерс» 2007 года были самой слабой командой, которую Леброн Джеймс выводил в финальную серию НБА.

«Я думаю, что те, кто так говорит, в чем-то правы.

Я не скажу, что мы были бездарной командой, но хочу отметить, насколько талантливым был Леброн Джеймс в том возрасте. Нужно отдать должное этому человеку за то, чего он добился», – сказал Гуден.

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16 комментариев

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Vovanchik127
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Этот был тот Леброн, из-за животной энергии которого, я так полюбил баскетбол.
Помню, что просто клацал каналами, искал футбол какой-то.
И попал на матч Кавальерс-Пистонс сезона 2006-2007.
Он просто брал подбор на своем щите и бежал самолично набирать очки в быстром отрыве. Его не могли остановить.
Леброн набрал тогда 48+9+7, выиграв супер напряженный матч и навсегда влюбил меня в нба.
С тех пор, футбол больше никогда не был у меня в приоритете)
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Cash_flow
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Ответ Алексей Иванов
Это ты хорош позорится во первых даже как ты написал 5 команда стала чемпионом уже круто,но ты соврал Милуоки гораздо выше Торонто котировались на Востоке
Врёшь и выдумываешь тут только ты, а я как раз таки говорю с тобой на языке фактов. И готов свои слова подкрепить доказательствами.

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Милуоки Бакс - 48 побед. Торонто Рэпторс - 55,5 побед. Это так Милуоки "гораздо выше Торонто котировались на Востоке"? 🤡👍🏼

Давай-ка начни с изучения обычной матчасти и только потом уже приступай к дискуссиям)
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pon4ic
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Склонен не согласиться, Кливленд - 2018 был ещё ужаснее. В 2007 команда хоть в обороне могла играть.
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limb
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Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Не выводил Ховард в одиночку, как и Айверсон. У Айверсона была топовая защитная команда, которая на своей стороне отрабатывали за Аллена, у Ховарда охапка снайперов решала не меньше самого Дуайта
Ну давай прямо охапку? У Айверсона только в защите, а в атаке? На одной защите далеко не уедешь, это я тебе как фанат Бронкос скажу. У Леброна получается никто не защищался , про Пистонс ничего не упомянул
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За Кэвс и двор стреляю в упор
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Ответ limb
Сравни пожалуйста например Филадельфию Айверсона и Орландо Ховарда , твой краб не единственный кто выводил в финал команду на одном себе, да даже Пистона 2004 года
Не выводил Ховард в одиночку, как и Айверсон.
У Айверсона была топовая защитная команда, которая на своей стороне отрабатывали за Аллена, у Ховарда охапка снайперов решала не меньше самого Дуайта
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Алексей Иванов
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Ответ Cash_flow
Торонто 2019 сразу после трейда Кавая топ-2 команда Востока (сразу за Бостоном) была по котировкам и топ-4 на победу в чемпионате 🤡 Хорош позориться, Алекс
Это ты хорош позорится во первых даже как ты написал 5 команда стала чемпионом уже круто,но ты соврал Милуоки гораздо выше Торонто котировались на Востоке
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Cash_flow
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Ответ Алексей Иванов
Ну сравнил в составе Майами вышедшей в финал даже супер звезды не было по типу Леброна,максимум околотоп Батлер и 40 летний Игуадала Кто был в Торонто по мимо Кавая? среднячок Лаури? Там Кавай чисто в соло затащил
Торонто 2019 сразу после трейда Кавая топ-2 команда Востока (сразу за Бостоном) была по котировкам и топ-4 на победу в чемпионате 🤡

Хорош позориться, Алекс
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Сергей Орлов
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Ответ borchinec-05
помню молодого краба. тащил божески. помогали лысый илгаускас и мо уильямс
Ещё Варежао и Буби Гибсон)
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Алексей Иванов
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Ответ krackazyabra
ты не прав, как минимум Адебайо, Батлер — безусловная элита нба. В целом крепкая и ровная команда.
Ага Адебайо - Батлер лучше чем Леброн-Иглаускас?
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Cash_flow
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Ответ Алексей Иванов
Майами 2020 тоже были очень слабой командой для финала НБА Кавай в 2019 вообще не просто вывел в финал а привел к чемпионству далеко не звездный состав Торонто
Далеко не звёздный состав Торонто с будущим членом Зала Славы Кайлом Лаури, норм че 😎👍🏼
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krackazyabra
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Ответ Алексей Иванов
Ну сравнил в составе Майами вышедшей в финал даже супер звезды не было по типу Леброна,максимум околотоп Батлер и 40 летний Игуадала Кто был в Торонто по мимо Кавая? среднячок Лаури? Там Кавай чисто в соло затащил
ты не прав, как минимум Адебайо, Батлер — безусловная элита нба. В целом крепкая и ровная команда.
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limb
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Ответ carlitosway
ты тот состав кавс сравни по игрокам с Майами, а тем более с чемпионским Торонто, а потом уже пиши что то🤡
Сравни пожалуйста например Филадельфию Айверсона и Орландо Ховарда , твой краб не единственный кто выводил в финал команду на одном себе, да даже Пистона 2004 года
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Алексей Иванов
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Ответ carlitosway
ты тот состав кавс сравни по игрокам с Майами, а тем более с чемпионским Торонто, а потом уже пиши что то🤡
Ну сравнил в составе Майами вышедшей в финал даже супер звезды не было по типу Леброна,максимум околотоп Батлер и 40 летний Игуадала
Кто был в Торонто по мимо Кавая? среднячок Лаури?
Там Кавай чисто в соло затащил
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carlitosway
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Ответ Алексей Иванов
Майами 2020 тоже были очень слабой командой для финала НБА Кавай в 2019 вообще не просто вывел в финал а привел к чемпионству далеко не звездный состав Торонто
ты тот состав кавс сравни по игрокам с Майами, а тем более с чемпионским Торонто, а потом уже пиши что то🤡
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borchinec-05
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помню молодого краба. тащил божески. помогали лысый илгаускас и мо уильямс
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Алексей Иванов
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Майами 2020 тоже были очень слабой командой для финала НБА
Кавай в 2019 вообще не просто вывел в финал а привел к чемпионству далеко не звездный состав Торонто
+1
-7
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