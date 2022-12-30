Роберт Уильямс – о роли запасного игрока: «Команда превыше всего»

Центровой « » признался, что стремится перейти в стартовую пятерку как можно скорее.

«Если меня переведут в стартовую пятерку, значит, так тому и быть. Но мы – победители. Мы гордимся тем, что для нас команда превыше всего.

Я вижу, где мне нужно прибавить, выходя со скамейки. Я буду зажигать, несмотря ни на что», – сказал Уильямс.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца