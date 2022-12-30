Легендарный бейсболист Алекс Родригес и бизнесмен Марк Лори воспользовались опцией и выкупили еще 20% во владении «Тимбервулвс» и женской «Линкс».

В 2021 году Родригес и Лори достигли соглашения о приобретении женского и мужского клубов в рассрочку за 1,5 миллиарда долларов. У них был крайний срок в субботу, чтобы сообщить многолетнему владельцу «Миннесоты» Глену Тейлору, что они решили воспользоваться опцией.

Теперь у дуэта есть время до 15 марта, чтобы выкупить следующие 20 процентов. Затем у них будет установлен дедлайн на 31 декабря 2023 года, чтобы выкупить еще 40 процентов.

Алекс Родригес провел в MLB 22 сезона, 14 раз выбирался на Матчи всех звезд и становился чемпионом в составе «Янкис».

Лори и Родригес называют друг друга близкими друзьями. Они будут владеть «Вулвс» в равных долях – 50 на 50.

Тэйлор приобрел клуб в 1994-м за 88 миллионов долларов и спас команду от переезда в Новый Орлеан. Он хотел, что «Тимбервулвс» остались в Миннесоте, и данное условие закреплено в контракте.

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