Еврокубок. «Промитеас» – «Хапоэль Тель-Авив», «Брешия» сыграет с «Бурсаспором»

Теги результаты Еврокубок Хапоэль Тель-Авив Брешия Промитеас Бурсаспор Баскетбол

Во вторник, 20 декабря, состоятся два матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Греческий «Промитеас» примет израильский «Хапоэль Тель-Авив», итальянская «Брешия» дома сыграет с турецким «Бурсаспором».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Брешия Италия  –  Бурсаспор Турция
Дата проведения
20 декабря, 22.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 6-2, Венеция Италия – 5-3, Бурсаспор Турция – 5-3, Ховентуд Испания – 5-3, Литкабелис Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-4, Ульм Германия – 4-4, Клуж Румыния – 3-5, Брешия Италия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 1-7.

Группа B

Промитеас Греция  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
20 декабря, 21.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 6-2, Тюрк Телеком Турция – 6-2, Париж Франция – 5-3, Промитеас Греция – 5-3, Будучность Черногория – 5-3, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-4, Лондон Лайонс Великобритания – 4-4, Гамбург Германия – 3-5, Тренто Италия – 2-6, Шленск Польша – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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