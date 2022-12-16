Тристан Томпсон будет выплачивать родившей от него любовнице 9 500 долларов в месяц в качестве алиментов

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Тристан Томпсон урегулировал спор об отцовстве с бывшей любовницей Марали Николс и будет выплачивать ей 9 500 долларов в месяц в качестве алиментов, сообщает TMZ.

Сын Томпсона и спортивного тренера Марали Николс родился в декабре прошлого года. Баскетболист признал, что он отец ребенка, который был зачат, когда Тристан еще были вместе с Хлои Кардашьян.

После теста на отцовство Томпсон отозвал судебный иск, поданный на Марали, и принес публичные извинения.

«Сегодня результаты теста на отцовство показали, что я отец ребенка Марали Николс. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Теперь, когда отцовство установлено, я с нетерпением жду возможности вместе с ней воспитывать нашего сына. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого я обидел во время этого испытания — как публично, так и в частном порядке.

Хлои, ты этого не заслуживаешь. Ты не заслуживаешь той душевной боли и унижения, которые я тебе причинил. Ты не заслуживаешь того, как я обращался с тобой все эти годы. Мои действия определенно не совпадают с тем, как я отношусь к тебе. Что бы ты ни думала, я испытываю к тебе глубочайшее уважение и любовь. Еще раз, я невероятно сожалею», – написал Томпсон в сторис.

31-летний Томпсон является свободным агентом.

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