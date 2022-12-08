Хуан Тоскано-Андерсон пропустит как минимум две недели из-за травмы

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Форвард «Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон пропустит как минимум две недели из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Через две недели игрок пройдет повторное обследование.

Тоскано-Андерсон получил травму в четвертой четверти матча против «Торонто» (113:126). В нынешнем сезоне мексиканец набирает 2,2 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.

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