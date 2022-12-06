Джордан Кларксон оштрафован на 15 000 долларов, он бросил повязку на трибуны

НБА оштрафовала на 15 000 долларов защитника «Юты» за его действия в матче против (111:116) в субботу.

За 1,6 секунды до конца встречи Кларксон бросил свою повязку для головы на трибуны. «Джаз» были недовольны судейством в этом матче. В частности, главный тренер команды получил первый технический в карьере за споры с рефери.

«Юта» проиграла 6 из 8 последних матчей и с общим результатом 14-12 опустилась на 8-е место в Западной конференции.

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