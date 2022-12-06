Джордан Кларксон оштрафован на 15 000 долларов, он бросил повязку на трибуны

Теги Портленд НБА Юта штрафы Джордан Кларксон Уилл Харди Баскетбол

НБА оштрафовала на 15 000 долларов защитника «Юты» Джордана Кларксона за его действия в матче против «Портленда» (111:116) в субботу.

За 1,6 секунды до конца встречи Кларксон бросил свою повязку для головы на трибуны. «Джаз» были недовольны судейством в этом матче. В частности, главный тренер команды Уилл Харди получил первый технический в карьере за споры с рефери.

«Юта» проиграла 6 из 8 последних матчей и с общим результатом 14-12 опустилась на 8-е место в Западной конференции.

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