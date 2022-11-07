Ненад Димитриевич: «Для победы в Минске необходимо показать лучший баскетбол»

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич рассказал о целях команды в матче Лиги ВТБ с «Минском».

«Нам предстоит непростой выездной матч в . Для победы необходимо продемонстрировать свой лучший баскетбол.

Надеюсь, мы сможем порадовать болельщиков положительным результатом», – заявил Димитриевич.

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