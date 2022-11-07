Велимир Перасович: «Несмотря на поражения, «Минск» демонстрирует неплохой баскетбол»

Теги УНИКС Велимир Перасович Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Минском».

«В Единой лиге ВТБ каждая встреча является сложной, особенно на выезде. Несмотря на поражения, «Минск» демонстрирует неплохой баскетбол. Большую часть матчей они остаются в игре и хорошо действуют в нападении. В сентябре мы с трудом смогли сломить сопротивление «Минска» на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде, поэтому на этот раз важно избежать недооценки соперника.

Наш план на победу остается прежним – быть максимально сконцентрированными и показать свой лучший баскетбол», – заявил Перасович.

Был пионером казахстанского рэпа, а теперь перезапускает «Астану»: интервью с Самсоном Аракеляном

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные