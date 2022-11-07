Велимир Перасович: «Несмотря на поражения, «Минск» демонстрирует неплохой баскетбол»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с .

«В Единой лиге ВТБ каждая встреча является сложной, особенно на выезде. Несмотря на поражения, «Минск» демонстрирует неплохой баскетбол. Большую часть матчей они остаются в игре и хорошо действуют в нападении. В сентябре мы с трудом смогли сломить сопротивление «Минска» на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде, поэтому на этот раз важно избежать недооценки соперника.

Наш план на победу остается прежним – быть максимально сконцентрированными и показать свой лучший баскетбол», – заявил Перасович.

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