Эмил Райкович – о матче с «Пармой»: «Пашутин знает, как подготовить команду»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«Парма» в этом году играет хорошо, они победили уже четырежды.

У них опытный тренер, знает, как подготовить команду. Так что нам нужно оставаться собранными все 40 минут, чтобы одержать победу», – заявил Райкович.

«Баскетбол Куроко» – аниме, лихорадившее всю Японию. Фанаты угрожали автору расправой, взламывали NBA2K14, а театры ставили 3D-постановки