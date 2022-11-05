Эмил Райкович – о матче с «Пармой»: «Пашутин знает, как подготовить команду»

Теги ЦСКА Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«Парма» в этом году играет хорошо, они победили уже четырежды.

У них опытный тренер, Евгений Пашутин знает, как подготовить команду. Так что нам нужно оставаться собранными все 40 минут, чтобы одержать победу», – заявил Райкович.

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