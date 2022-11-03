«Освободите меня». Кэм Томас выразил желание покинуть «Нетс»
Атакующий защитник «Бруклина» Кэмерон Томас выразил недовольство своей ролью в команде.
«#FreeCT», – написал Томас в своих соцсетях, что означает «Освободите меня». Спустя некоторое время игрок удалил данное сообщение.
Американские СМИ считают, что таким образом Томас намекнул на желание покинуть клуб.
В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний защитник принял участие только в трех матчах и провел на площадке менее 15 минут.
27-й пик драфта-2021 набирал 8,5 очка и 2,4 подбора в среднем за игру в дебютном сезоне в НБА.
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