«У нас очень хорошая команда». Яннис повторил достижение Берда 1987 года, «Бакс» стартовали с 4-0

в пятницу обыграл со счетом 119:108 и остается единственной непобежденной командой нового сезона НБА.

«Бакс» в четвертый раз в истории клуба стартовали с 4-0, последний раз подобное удавалось им в сезоне-18/19.

«У нас очень хорошая команда, но важно быть скромными и не обольщаться. Помню 2018 год, мы стартовали с 7-0, но не стали чемпионами. Так что 4-0 ничего не значит», – заявил лидер «оленей» .

В пятницу Яннису не хватило одной передачи до трипл-дабла – 30 очков, 14 подборов и 9 передач.

После четырех матчей на счету грека в сумме 138 очков, 53 подбора и 25 передач. Он стал первым игроком НБА, который набрал более 125 очков, 50 подборов и 25 передач по итогам четырех матчей после легендарного , который сделал это в сезоне-87/88.

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