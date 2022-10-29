«У нас очень хорошая команда». Яннис повторил достижение Берда 1987 года, «Бакс» стартовали с 4-0
«Милуоки» в пятницу обыграл «Нью-Йорк» со счетом 119:108 и остается единственной непобежденной командой нового сезона НБА.
«Бакс» в четвертый раз в истории клуба стартовали с 4-0, последний раз подобное удавалось им в сезоне-18/19.
«У нас очень хорошая команда, но важно быть скромными и не обольщаться. Помню 2018 год, мы стартовали с 7-0, но не стали чемпионами. Так что 4-0 ничего не значит», – заявил лидер «оленей» Яннис Адетокумбо.
В пятницу Яннису не хватило одной передачи до трипл-дабла – 30 очков, 14 подборов и 9 передач.
После четырех матчей на счету грека в сумме 138 очков, 53 подбора и 25 передач. Он стал первым игроком НБА, который набрал более 125 очков, 50 подборов и 25 передач по итогам четырех матчей после легендарного Лэрри Берда, который сделал это в сезоне-87/88.
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