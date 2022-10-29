Боунс Хайлэнд реализовал 7 3-очковых в победном матче с «Ютой»

Разыгрывающий установил рекорд карьеры по количеству дальних попаданий в одном матче.

В игре против «Юты» (117:101) 22-летний баскетболист набрал 26 очков за 24 минуты на площадке. Он реализовал 8 из 18 бросков с игры, включая 7 из 12 из-за дуги, и 3 из 4 с линии. Также на его счету 3 передачи, 1 подбор и 1 перехват.

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