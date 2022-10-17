Джастин Джексон попал в итоговый состав «Селтикс»

Форвард Джастин Джексон (27 лет, 201 см) попал в итоговый состав, с которым «Бостон» начнет регулярный чемпионат, сообщает журналист Адам Химмельсбах.

Ранее «Селтикс» подписали с Джексоном негарантированный контракт для участия в тренировочном лагере.

В прошлом сезоне Джексон провел за «Селтикс» шесть матчей, набирая в среднем 2,2 очка и 1,2 подбора.

Также форвард сыграл в 28 матчах за «Техас» в G-лиге, набирая в среднем 22,2 очка, 6,7 подбора и 3,4 передачи.

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