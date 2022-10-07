Чемпионат Турции. «Маниса» примет «Бешикташ»
В пятницу, 7 октября, в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Маниса» примет «Бешикташ».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00
Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Петким Спор – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Каршияка – 1-0, Тофаш – 1-0, Фенербахче – 1-0, Бурсаспор – 1-0, Коньяспор – 1-0, Бешикташ – 0-1, Газиантеп – 0-1, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Маниса – 0-1, Галатасарай – 0-1, Дарушафака – 0-1, Меркезефенди – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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