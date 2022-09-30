Денниса Родмана в фильме «48 часов в Вегасе» должен сыграть Джонатан Мейджорс

Актер Джонатан Мейджорс ведет переговоры с киностудией Lionsgate о том, чтобы сыграть легенду НБА Денниса Родмана в фильме «48 часов в Вегасе».

Стороны еще не достигли договоренности, но источники сообщают, что обсуждение идет в правильном направлении.

Фильм «48 часов в Вегасе» расскажет историю о приключениях в Лас-Вегасе Родмана во время финала НБА 1998 года. В ленте будет затронута тема дружбы члена Зала славы с ассистентом генерального менеджера «Буллс», вместе с которым Деннис отправился в ту неожиданную поездку в разгар финальной серии, когда чикагская команда была нацелена на оформление второго трипита.

История о приключениях Родмана в Лас-Вегасе получила широкую огласку после выхода фильма о и «Последний танец», премьера которого состоялась в мае прошлого года. О той поездке Родмана рассказывали сам Джордан, тренер и супермодель Кармен Электра.

В качестве продюсеров картины выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер. Сценарий напишет Джордан Вандина.

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