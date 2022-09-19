Дирк Новицки: «У немецкого баскетбола светлое будущее»

Прославленный игрок «Далласа» и сборной Германии Дирк Новицки считает, что национальная команда не ограничится удачным выступлением на Евробаскете-2022, где заняла 3-е место.

«Ведущие игроки все еще молоды. Верю, что у немецкого баскетбола светлое будущее», – заявил Новицки.

Лидер сборной Германии Деннис Шредер также доволен нынешней ситуацией в немецком баскетболе.

«Мы сделали баскетбол чуть популярнее в Германии. Тренд задан правильный. У нас суперкоманда, многие ребята играют в ведущих лигах. У нас появилось много новых болельщиков, которые посещали арену и поддерживали нас. Надеюсь, ситуация будет только улучшаться», – сказал игрок «Лейкерс».

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других