Дирк Новицки: «У немецкого баскетбола светлое будущее»

Теги Дирк Новицки сборная Германии чемпионат Германии Деннис Шредер Евробаскет-2022 Баскетбол

Прославленный игрок «Далласа» и сборной Германии Дирк Новицки считает, что национальная команда не ограничится удачным выступлением на Евробаскете-2022, где заняла 3-е место.

«Ведущие игроки все еще молоды. Верю, что у немецкого баскетбола светлое будущее», – заявил Новицки.

Лидер сборной Германии Деннис Шредер также доволен нынешней ситуацией в немецком баскетболе.

«Мы сделали баскетбол чуть популярнее в Германии. Тренд задан правильный. У нас суперкоманда, многие ребята играют в ведущих лигах. У нас появилось много новых болельщиков, которые посещали арену и поддерживали нас. Надеюсь, ситуация будет только улучшаться», – сказал игрок «Лейкерс».

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других

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