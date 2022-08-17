MVP чемпионата Франции Уилл Каммингс продолжит карьеру в Китае

MVP прошедшего сезона чемпионата Франции, американский разыгрывающий (29 лет, 188 см) подписал контракт с китайским клубом «Чжэцзян», сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карча.

Бывший игрок «Локомотива-Кубань» провел сезон-2021/22 в . Он был включен в первую символическую пятерку Еврокубка, набирая 17,8 очка, 3,5 подбора, 4,6 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

Средние показатели в 35 матчах чемпионата Франции составили 17,0 очка, 2,3 подбора и 5,3 передачи за игру.

В 2019 году Каммингс был признан MVP чемпионата Германии.

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