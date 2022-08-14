Джейлен Хорд продолжит карьеру в Израиле

Тель-авивский близок к подписанию контракта с форвардом (23 года, 206 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Последние три сезона Хорд пытался закрепиться в НБА, выступая в основном в G-лиге. На его счету 16 матчей за «Портленд» и 26 матчей за «Оклахому».

В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл в семи встречах за «Тандер», набирая в среднем 14,7 очка 12 подборов и 2,4 передачи за 34:13 на площадке.

«Хапоэль» примет участие в Еврокубке в следующем сезоне.

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