Антуан Уокер: «Бостон» отдал «Голден Стэйт» чемпионство»

Участник Матча звезд НБА Антуан Уокер считает, что более успешно противостоял бы «Голден Стэйт» в финальной серии, чем уступивший со счетом 2-4 «Бостон».

«У «Майами» было бы больше шансов. Не знаю, получалось бы у них набирать достаточно очков, чтобы поспевать за «Уорриорз», но в защите они показывали бы другую игру. В этом аспекте сам подход и план на игру у «Хит» были бы совсем другими. Мне не хочется как-то принижать «Голден Стэйт», но если пересмотреть матчи финальной серии, то «Бостон» сам отдал «Голден Стэйт» чемпионство.

Вспомните четвертый матч, когда «Селтикс» вели за несколько минут до конца, но тут последовали семь подряд дальних бросков, причем даже не от лучшего игрока команды Джейсона Тейтума. А если взять две последние игры, то у «Бостона» было огромное количество потерь, с таким показателем не выиграть у «Голден Стэйт».

Разница в том, что «Майами» более дисциплинированная команда. Их тренер Эрик Споэльстра уже участвовал в финалах, а это важно. Единственное, что вызывает вопросы, так это физическое состояние «Хит». Непонятно, оставалась ли у Джимми и остальных энергия на решающее противостояние», – заявил Уокер.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?