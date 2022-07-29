Люк Уолтон: «Как-то пришел на тренировку с перегаром. Кобе сказал всем, что меня нельзя страховать в защите»

Бывший игрок рассказал об уроке, который во время дебютного сезона преподнес ему знаменитый .

«Как-то пришел на тренировку с небольшим перегаром, то был мой первый сезон. Выпил немного лишнего вечером перед тренировкой. Я был новичком, все было хорошо, но они почувствовали этот запах, который исходил от меня. Как выяснилось, Кобе сказал всем, что меня нельзя страховать в защите. Мне предстояло держать его всю тренировку.

Сперва я посмеялся и подумал что-то вроде «О, это забавно». Но для Кобе все выглядело иначе, вроде «Я почувствовал исходящую от тебя слабость, сегодня я тебя уничтожу». Он набрал тогда 70 очков, что-то вроде того. Я просил товарищей помочь мне, но никто не помогал.

Инстинкт убийцы и подход Кобе к работе, я пронес это через всю карьеру, это всегда будет со мной», – заявил Уолтон.

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