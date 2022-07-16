Си Джей Макколлум: «Стеф Карри – центр вселенной, вся атака «Уорриорз» вращается вокруг него»

Разыгрывающий «Нового Орлеана» рассказал о защите против лидера «Голден Стэйт» .

«Это очень тяжело. На него должны переключаться сразу несколько защитников. Он не тот парень, которого может опекать один человек. Он является центром вселенной, все вращается вокруг него», – сказал Макколлум.

В минувшем сезоне Стеф завоевал четвертый титул чемпиона и впервые в карьере был признан MVP финальной серии.

Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение