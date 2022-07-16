Си Джей Макколлум: «Стеф Карри – центр вселенной, вся атака «Уорриорз» вращается вокруг него»

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум рассказал о защите против лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.
«Это очень тяжело. На него должны переключаться сразу несколько защитников. Он не тот парень, которого может опекать один человек. Он является центром вселенной, все вращается вокруг него», – сказал Макколлум.
В минувшем сезоне Стеф завоевал четвертый титул чемпиона НБА и впервые в карьере был признан MVP финальной серии.
Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение