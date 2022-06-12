23 очка Самсона Руженцева помогли «Меге» обыграть «Црвену Звезду» в 1/2 финала чемпионата Сербии

«Мега» сенсационно обыграла «Црвену Звезду» во втором матче полуфинальной серии чемпионата Сербии (77:70, 1-1).

добилась уверенного лидерства в начале игры – 20-6, но сумела переломить ситуацию и вышла вперед к концу третьей четверти – 54:53, после чего завершила матч победой.

Российский форвард Самсон Руженцев стал самым результативным игроков встречи, набрав 23 очка (7-13 с игры, 3-6 трехочковых) и 6 подборов за 36 минут на площадке.

Решающий третий матч серии определит финалиста сербской Суперлиги, который поборется с белградским ФМП за титул чемпиона страны.

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