Баскетбольный арбитражный трибунал обязал «Химки» выплатить Девину Букеру более 700 тысяч долларов. Клуб утверждает, что это устаревшая информация

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Бигмен «Фенербахче» Девин Букер выиграл иск против своего бывшего клуба «Химки» в Баскетбольном арбитражном трибунале (БАТ).

В июне 2020 года Букер и «Химки» подписали контракт с заработной платой в размере 1,25 миллиона долларов. Эти деньги клуб должен был выплатить американцу в течение 10 месяцев ежемесячными платежами в размере 125 тысяч долларов.

«Химки» задерживали выплату оговоренной месячной зарплаты.

БАТ решил, что российский клуб должен будет выплатить Букеру 712 424,74 доллара в связи с долгом по зарплате.

Кроме того, «Химкам» было велено выплатить Букеру 13 тысяч евро в качестве компенсации его судебных издержек и расходов.

Как информирует пресс-служба «Химок», задолженность перед игроком была погашена еще в конце сентября. После этого клуб допустили к участию в Суперлиге 1.

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