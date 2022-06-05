Женская НБА. «Атланта» примет «Индиану», «Чикаго» встретится с «Вашингтоном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА проходят шесть матчей.

«Атланта» примет на своей площадке «Индиану», «Чикаго» встретится с .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк –

5 июня. 21.00

Атланта – Индиана

5 июня. 22.00

– Вашингтон

6 июня. 1.00

Лас-Вегас – Даллас

6 июня. 1.00

-

6 июня. 1.00

– Коннектикут

6 июня. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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