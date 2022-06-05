Женская НБА. «Атланта» примет «Индиану», «Чикаго» встретится с «Вашингтоном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА проходят шесть матчей.
«Атланта» примет на своей площадке «Индиану», «Чикаго» встретится с «Вашингтоном».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Миннесота
5 июня. 21.00
Атланта – Индиана
5 июня. 22.00
Чикаго – Вашингтон
6 июня. 1.00
Лас-Вегас – Даллас
6 июня. 1.00
Финикс - Лос-Анджелес
6 июня. 1.00
Сиэтл – Коннектикут
6 июня. 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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