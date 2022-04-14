Билл Симмонс: «Джейлен Грин будет в полном порядке»

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Журналист Билл Симмонс пояснил свое отношение к защитнику «Рокетс» Джейлену Грину после выпада в адрес новичка и последовавшей затем критики в свой адрес.

«Это смешно. Мы забавлялись на 80% во время обсуждения. Я хотел сказать следующее: всегда предпочитаю новичков вроде Херба Джонса, которые вносят ощутимый вклад в команды, которые чего-то добиваются... Джейлен Грин будет в полном порядке», – написал Симмонс в твиттере.

Симмонс ранее раскритиковал 2-го номера драфта-2021, сказав «К черту Джейлена Грина».

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