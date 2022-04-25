Велимир Перасович: «Надеюсь, нам удастся завершить серию в Саратове»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (97:59, 2-0) выразил надежду, что команда завершит серию в Саратове. «Поздравляю своих игроков с выигрышем, потому что победы всегда важны в плей-офф. Начали встречу с высокой концентрацией, с уважением отнеслись к сопернику и полагаю, что провели хорошую игру.

Знали о тех проблемах, с которыми столкнулся «Автодор». У них очень серьезная команда, которая ответственно готовится к матчам. Но мы дважды оказались сильнее на своей площадке и повели в серии со счетом 2:0. Надеюсь, нам удастся завершить серию в Саратове, что является нашей целью», – сказал Перасович.

Третий матч серии состоится 29 апреля в Саратове.

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