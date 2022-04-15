«Я упустила свой шанс». Актриса Гарсель Бове рассказала о свидании с Майклом Джорданом

Американская актриса и бывшая фотомодель Гарсель Бове в своей новой книге «Люби меня такой, какая я есть» подробно описала свидание с легендой «Чикаго» .

«Я была поражена тем, насколько он высок и красив.

После съемок он пригласил меня на свидание на поле для гольфа и показал, как правильно держать клюшку и замахиваться. Как наивная маленькая девочка, я была потрясена и шокирована приглашением поехать на Гавайи с мужчиной, которого только что встретила.

Я упустила свой шанс», – пишет Бове.

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»