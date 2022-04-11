Кевин Лав обновил рекорд результативности НБА за 15 и менее минут на площадке – 32 очка против «Бакс»

Форвард «Кавальерс» в воскресенье обновил рекорд результативности НБА за 15 и менее минут на площадке.

В матче с «Бакс» (133:115) Лав отыграл 15 минут, набрав 32 очка.

Лав реализовал 10 из 16 с игры (8 из 11 из-за дуги) и 4 из 6 с линии. В его активе также 10 подборов и 2 передачи.

Предыдущий рекорд был установлен . В 1980 году он набрал 25 очков за 15 минут.

В прошлом году набрал 24 очка за 15 минут, это третий результат в истории НБА.

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